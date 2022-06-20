Сдавшиеся военные батальона «Айдар» начали давать показания против сослуживцев

Сдавшиеся в плен военные батальона «Айдар» дают показания против своих сослуживцев

Военнослужащие украинского батальона «Айдар», ранее сдавшиеся в плен солдатам Луганской народной республики (ЛНР), начали давать показания против своих сослуживцев, которые в настоящее время занимаются блокировкой завода «Азот» в Северодонецке, сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

«Сейчас для переговоров с боевиками задействуется информация, полученная от айдаровцев, сдавшихся в плен в Метелкине», — заявил он.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркивал, что когда начинают сдаваться представители элитных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), то можно сделать вывод, что боевой дух украинской армии значительно снижен из-за успехов российской армии и сил ДНР и ЛНР.

Ранее очевидцы из Северодонецка рассказали, что военные ВСУ переодевались в гражданскую одежду и сжигали форму в попытках покинуть город. До этого они вломились в чужую квартиру, забрали одежду, а также документы одного из проживающих там людей.