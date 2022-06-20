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Очевидцы рассказали о попытках украинских военных покинуть Северодонецк

РИА Новости: очевидцы заявили, что ВСУ переодевались в гражданских, покидая Северодонецк

Фото: The Presidential Office of Ukraine/ Globallookpress.com

Очевидцы из Северодонецка заявили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) переодевались в гражданскую одежду и сжигали форму, пытаясь покинуть город. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оставили форму, переоделись в мою одежду, которая была дома, и ушли. Поломали три двери», — рассказал Дмитрий.

Он добавил, что попал в квартиру неделю назад. По его словам, украинские военные забрали документы отца.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео бегущих их Северодонецка иностранных наемников. По его словам, автомобиль с гражданами США двигается вглубь Украины, «подальше от линии соприкосновения с российскими войсками».

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Марина Совина
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