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Бельгийские протестующие потребовали повышения зарплат

В Бельгии прошли протесты с требованием повышения зарплаты

Фото: Yves Herman / Reuters

Протестующие в столице Бельгии Брюсселе потребовали от властей страны повышения заработной платы и изменения трудового законодательства, сообщает «Интерфакс».

В акции приняли участие около 70 тысяч членов профсоюзов. Их главным требованием стало изменение законов с целью улучшения условий труда и повышения его оплаты. В частности, по мнению протестующих, сейчас работникам слишком сложно вести переговоры с работодателем о повышении зарплаты.

«Теперь мы ждем адекватного ответа [от властей]. Нужно, чтобы все могли жить на свою зарплату, особенно притом что в некоторых секторах не хватает рабочих рук», — заявила глава Конфедерации христианских профсоюзов Мари-Элен Ска.

Также активисты напоминают о потере части своего дохода за время пандемии. По их словам, их положение в последнее время существенно ухудшилось из-за существенного роста цен на многие товары.

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Платон Щукин
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