Звезда «Бриджертонов» Реге-Жан Пейдж допустил возвращение в сериал в роли Гастингса

Британский актер Реге-Жан Пейдж ведет переговоры о возвращении в сериал «Бриджертоны» в качестве герцога Гастингса. Об этом сообщает The Sun.

Пейдж покинул проект после дебютного сезона, премьера которого состоялась на стриминговой платформе Netflix в конце 2020 года. Сюжет разворачивается в Лондоне эпохи Регентства, главные герои сериала — члены семьи Бриджертонов, которые ищут свою любовь. Уход Реге-Жана из шоу спровоцировали слухи о том, что актер должен сыграть агента Джеймса Бонда.

Как сообщают источники издания, Пейдж может вернуться на экраны в третьем сезоне, который будет посвящен личной жизни писательницы Пенелопы Фезерингтон, известной также под творческим псевдонимом леди Уислдаун.

«Реге-Жан всегда открыто говорил о своем намерении покинуть сериал после первого сезона и перейти к другим проектам. Но недавно у него были переговоры с шоураннерами. Официально еще ничего не подтверждено», — заявил собеседник издания.

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