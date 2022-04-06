Звезда «Бриджертонов» рассказала о дискриминации из-за цвета кожи

Британская актриса Чаритра Чандран рассказала о расовой дискриминации по отношению к ней

Британская актриса Чаритра Чандран рассказала о расовой дискриминации по отношению к ней. Слова артистки приводит издание Teen Vogue.

Звезда сериала «Бриджертоны» индийского происхождения призналась, что в детстве ей постоянно напоминали о цвете кожи. «Бабушка была очень светлокожей. Куда бы мы ни шли в Индии, нам говорили: "Ах, какая была бы красотка с бабушкиной кожей! Жаль, что ее кожа такого цвета! Красивая, хоть и темнокожая!"» — вспоминает Чандран.

По ее словам, бабушка и дедушка, пытаясь облегчить жизнь девочки, разрешали ей играть на улице только ранним утром или после заката, чтобы она меньше загорала. «Большую часть жизни меня учили, что такое быть красивой. Это очень травмирует. Для своих кузин я такого не хочу. Я молюсь, чтобы с ними такого не было», — отметила актриса.

В марте американская актриса Кэмерон Диаз заявила о дискриминации женщин в Голливуде. Артистка рассказала, что в 1990-х и 2000-х годах женоненавистничество было привычным явлением в западной киноиндустрии. Сейчас, по словам Диаз, ситуация улучшилась.