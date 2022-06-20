В ДНР разрешили переименовывать населенные пункты

Глава ДНР Пушилин временно разрешил переименовывать населенные пункты республики

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин временно разрешил администрациям районов и городов республиканского значения переименовывать населенные пункты. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы ДНР.

Согласно опубликованному документу, местным администрациям временно предоставляется право присваивать наименования и переименовывать «географические объекты и составные части населенных пунктов» республики.

В марте Пушилин издал постановление о возвращении освобожденным населенным пунктам в ДНР названий, которые они носили по состоянию на 11 мая 2014 года.