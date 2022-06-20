Мужчина оригинально отомстил незнакомцам за парковку на его месте

Юзер Reddit BrightRick залил водой машины незнакомцев, занявших его парковочные места

Пользователь Reddit из США с ником BrightRick поделился на портале историей своей оригинальной мести незнакомцам, которые заняли его парковочные места. По словам мужчины, он в морозную погоду залил их автомобили водой. Его публикация стала популярной и вызвала споры в комментариях.

BrightRick уточнил, что ситуация произошла порядка 20 лет назад. Тогда его семья владела двумя коттеджами, в каждом из которых было по три квартиры. В двух из них они проживали, а остальные сдавали в аренду. «На расположенных рядом улицах находились дома, у которых было очень мало парковочных мест. У нас было больше земли, чем у них. У нас были парковочные места примерно на 16 машин», — объяснил юзер.

По словам рассказчика, в какой-то момент на их парковке начали регулярно появляться чужие машины, не принадлежавшие им или их арендаторам. BrightRick однажды заблокировал выезд одному из этих автомобилей, и его владелец, которым оказался сосед мужчины, выехал через кусты и испортил их. После этого автор поста заказал установку на парковке предупреждающих знаков о том, что чужие автомобили будут увезены на эвакуаторе.

На какое-то время знаки сработали, но однажды под Новый год парковку BrightRick и его семьи полностью заняли чужие машины. «На улице было ниже ноля. У меня появилась идея. Я вытащил шланги и машинки для поливки газонов. Протянул один шланг в помещение для стирки, соединил с краном и включил горячую воду», — рассказал он.

BrightRick уточнил, что поливал водой автомобили и парковку в течение почти пяти часов. В результате машины и парковка полностью заледенели. После этого рассказчик ушел спать, и в какой-то момент его разбудили владельцы транспортных средств. «[Оказалось], этим людям посоветовал припарковаться здесь их друг, владелец квартиры, находящейся в нескольких зданиях отсюда. Тот самый идиот, который проехался по нашим кустам», — добавил мужчина.

Он также отметил, что вызвал полицию, которая выписала незнакомцам штрафы за парковку на частной территории. Помимо того, автомобили были вывезены оттуда эвакуатором.

В комментариях многие юзеры сочли месть мужчины соседу и его друзьям справедливой и признались, что она их развеселила. «Невероятная и уморительная история!», «Это прекрасно», — написали они. Вместе с тем ряд пользователей поспорили с этой точкой зрения и выразили уверенность в том, что рассказчику не следовало мстить незнакомцам и портить их имущество за то, что они послушались совета друга.