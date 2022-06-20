Самарская область по итогам ПМЭФ привлекла свыше 70 миллиардов рублей инвестиций

По итогам встреч, состоявшихся в рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Самарской области, по данным регионального министерства экономического развития, удалось привлечь свыше 70 миллиардов рублей. Для региона это не только значительный объем инвестиций, но и развитие бизнеса, различных отраслей экономики, инфраструктуры, новые рабочие места и поддержка социальной сферы.

Делегация Самарской области, возглавляемая губернатором Дмитрием Азаровым, провела более 30 встреч по важным для региона направлениям, на которых обсуждались планы инфраструктурного развития региона, реализация инновационных проектов в сфере бизнеса, жилищного строительства, образования, науки, IT, транспорта, сельского хозяйства и многих других. Были проведены переговоры с крупнейшими федеральными инвесторами, а также с партнерами из дружественных стран.

«Я очень рад тому, что экономический форум в Санкт-Петербурге собрал не только все регионы, но и большое количество представителей иностранных делегаций, соответственно, потенциальных инвесторов из других стран. И никакие попытки изоляции нашей страны не могут быть осуществлены — это невозможно в принципе. И форум это еще раз подтвердил», — отметил Дмитрий Азаров.

С 2018 года по решению губернатора Самарская область представляет на ПМЭФ собственную экспозицию, где демонстрируются новейшие проекты и разработки области, а региональные компании и предприятия презентуют свою продукцию. В этом году на стенде были представлены макет развития территории возле стадиона «Самара Солидарность Арена», включающий проект создания международного межвузовского кампуса, инсталляция проекта «Программно-аппаратного комплекса «Умная дорога», малый космический аппарат «АИСТ-2Д», применяемый для сертификации целевой аппаратуры дистанционного зондирования Земли, научные и технологичные разработки самарских вузов, продукция самарских предприятий.

Кроме того, с группой «Уралхим» достигнута договоренность об инвестициях в тольяттинский завод «ТОАЗ» объемом около 30 миллиардов рублей. Кроме того, «ТОАЗ» берет на себя обязательства по поддержке социальных проектов, участию в социально-экономическом развитии Тольятти и всей Самарской области.

Достигнуты договоренности о том, что в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске будет реализована серьезная программа по модернизации коммунальной инфраструктуры.

В рамках соглашения с ПАО «НОВАТЭК» компания инвестирует в регион более 2 миллиардов рублей в строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа на территории Особой экономической зоны «Тольятти» и развитие сети заправок. Это даст серьезную возможность для дальнейшего перехода на сжиженный природный газ транспортных средств, поспособствует развитию отечественного автопрома. «Эта тема была затронута в ходе обсуждения на совещании по развитию автопрома, которое проводил президент Владимир Путин. И здесь мы опережаем многие регионы», — подчеркнул Азаров. Кроме того, документ предусматривает реализацию совместных социокультурных проектов на территории Самарской области, в частности, поддержку образования и спорта, строительство здания театра «Грань» в Новокуйбышевске.

По итогам ПМЭФ Самарской области удалось привлечь средства на строительство новых школ. Компания «ПроШкола» поможет возвести сразу 3 новых школы в Самаре, Тольятти и Волжском районе. С компанией «Феррони», которая уже создала на тольяттинском предприятии по производству дверей 2000 рабочих мест, подписано дополнительное соглашение о строительстве новой школы в городе — инвестор вложит более 400 миллионов рублей. Регион закрепил договоренности с ВЭБ и по созданию межвузовского международного кампуса — объем инвестиций предварительно составит более 26 миллиардов рублей, заявка региона уже прошла первый этап согласования.

На ПМЭФ была проведена и работа по привлечению в Самарскую область и крупных федеральных застройщиков для строительства качественного жилья, комплексного развития территорий в регионе.

В рамках ПМЭФ Самарская область заключила ряд соглашений c субъектами Приволжского федерального округа. Это позволит укрепить взаимодействие в туризме, торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Соглашения придадут новый импульс сотрудничеству между регионами и обеспечат существенный экономический эффект для всех областей, прочные торгово-экономические отношения, дадут новый потенциал роста, открывают новые возможности.

Как подчеркнул Дмитрий Азаров, каждое подписанное на форуме соглашение — это важнейший вклад в создание благоприятного инвестиционного климата в Самарской области и развитие региона.

«Самарская область получит дополнительные инвестиции, опережающее развитие и новые рабочие места. Все это должно работать ради одной цели — процветание региона, повышение благосостояния всех его жителей. Это задел, который на годы будет обеспечивать развитие экономики, пространственного развития нашей родной земли, — отметил глава региона, — Самарская область всегда ставит перед собой сложные задачи при подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму. Задачи, которые мы ставили по участию в форуме, — перевыполнены».