Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывший замначальника полиции Самары получил десять лет колонии за взятки от ОПГ

Экс-замначальника полиции Самары получил 10 лет колонии за взятки от ОПГ

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Бывший замначальника полиции Самары Вячеслав Хомских получил десять лет колонии строгого режима за многомиллионные взятки от ОПГ, также он оштрафован на 89 миллионов 200 тысяч рублей, лишен права занимать определенные должности сроком на 8 лет и лишен звания полковника полиции. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 20 июня, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Самарской области.

По данным ведомства, в марте 2011 года Хомских, будучи начальником оперативно-розыскной части, вступил в контакт с лидерами банды «Законовские» в одном из ресторанов Самары. По заключенной на встрече договоренности Хомских получал 150 тысяч рублей ежемесячно за то, чтобы не мешать бизнесу бандитов, а в случае каких-либо противоправных действий с их стороны он игнорировал нарушения закона. Кроме того, поверх обозначенной суммы он получил в качестве взятки автомобиль стоимостью свыше 300 тысяч рублей.

С апреля 2011 года по август 2017 года фигурант занимал разные должности в структуре полиции региона, а с июня 2015 года и до момента задержания был заместителем начальника МВД России по городу Самаре. От бандитов он получал за укрывательство взятки в среднем от 150 до 400 тысяч рублей ежемесячно. Следствие полагает, что всего он получил от преступников более 22 миллионов рублей.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Кадыров опроверг обмен Тайры из «Азова» на сына чеченского чиновника
Во «ВКонтакте» запустили новую систему
В Польше прокомментировали отстранение игрока от ЧМ из-за выступлений в России
Зеленский тайно посетил Лисичанск
Минфин предсказал судьбу доходов россиян
Познер прокомментировал блокировки шоу Первого канала словами «меня нет больше»
Warner Bros. откажется от сотрудничества с Эзрой Миллером из-за скандалов
Капитана яхты смыло за борт во время шторма на Ладожском озере
Сенатор указала на опасность ударов ВСУ по российским вышкам для жителей Одессы
На Украине исключат «тяжелую русскую литературу» из школьной программы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.