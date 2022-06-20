Бывший замначальника полиции Самары получил десять лет колонии за взятки от ОПГ

Экс-замначальника полиции Самары получил 10 лет колонии за взятки от ОПГ

Бывший замначальника полиции Самары Вячеслав Хомских получил десять лет колонии строгого режима за многомиллионные взятки от ОПГ, также он оштрафован на 89 миллионов 200 тысяч рублей, лишен права занимать определенные должности сроком на 8 лет и лишен звания полковника полиции. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 20 июня, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Самарской области.

По данным ведомства, в марте 2011 года Хомских, будучи начальником оперативно-розыскной части, вступил в контакт с лидерами банды «Законовские» в одном из ресторанов Самары. По заключенной на встрече договоренности Хомских получал 150 тысяч рублей ежемесячно за то, чтобы не мешать бизнесу бандитов, а в случае каких-либо противоправных действий с их стороны он игнорировал нарушения закона. Кроме того, поверх обозначенной суммы он получил в качестве взятки автомобиль стоимостью свыше 300 тысяч рублей.

С апреля 2011 года по август 2017 года фигурант занимал разные должности в структуре полиции региона, а с июня 2015 года и до момента задержания был заместителем начальника МВД России по городу Самаре. От бандитов он получал за укрывательство взятки в среднем от 150 до 400 тысяч рублей ежемесячно. Следствие полагает, что всего он получил от преступников более 22 миллионов рублей.