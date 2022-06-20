ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя

Совет Евросоюза продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

Совет Европейского союза (ЕС) продлил на год санкции против Крыма и Севастополя. Сообщение об этом опубликовано на сайте совета.

«Сегодня Совет ЕС принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2023 года», — сказано в публикации.

Введенные в 2014 году ограничения предполагают запреты на импорт в ЕС продукции, произведенной в Крыму, финансовые инвестиции в регион и туристический сектор. Санкции также касаются экспорта определенных товаров и технологий крымским компаниям.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение.