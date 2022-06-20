Пассажирку самолета обвинили в криминальном поведении из-за наряда
Пользователи соцсетей обвинили пассажирку самолета в «криминальном поведении» из-за ее неподобающего наряда. Один из попутчиков снял поведение незнакомки на видео и выложил в Twitter. Об этом сообщает The Daily Star.
На кадрах видно, как путешественница, одетая в пижамные штаны, топ с короткими рукавами и носки, добирается до своего сидения у окна, перешагивая через остальных пассажиров. «Она прыгала через остальных все семь часов полета», — пожаловался автор видео.
Многие согласились с тем, что женщина вела себя отвратительно. Однако некоторые пользователи вступились за пассажирку. «Если это самое криминальное поведение, которое вы видели на рейсе, то очевидно, что вы мало летали», — писали они.
Ранее стюардессы разных авиакомпаний назвали недопустимую одежду для полетов. Так, по их словам, лучше не надевать джинсы, отказаться от свадебных платьев и костюмов, поскольку это может доставить множество неудобств.