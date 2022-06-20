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В Челябинске построят чашу для скейтбордистов

Новое пространство для скейтбордистов появится возле Дворца спорта «Юность» в Челябинске

Фото: Shutterstock

Новое пространство для скейтбордистов появится на месте бывшего автовокзала в Челябинске. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, бетонную чашу со спусками и подъемами разной высоты для катания на досках, роликах, трюковых самокатах и велосипедах разместят возле Дворца спорта «Юность». Отмечается, что подрядчикам необходимо будет построить так называемый «скейт-боул» до 20 августа.

Известно, что в техническом задании оговорена установка сложных бетонных и металлических конструкций, прямоугольных боксов для выполнения трюков, а также оборудование мест для разгонки и других элементов, необходимых любителям скейтбордов. Всего на строительство данного объекта планируют потратить 11,3 миллиона рублей.

Ранее выяснилось, что в центре Челябинска появится станция для сапсерфинга. Согласно материалу, на берегу реки Миасс установили понтон размером четыре на шесть метров, смонтировали спуск к воде и поставили беседку-навес.

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Майя Пономаренко
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