В центре Челябинска появится станция для сапсерфинга

Станция для сапсерфинга откроется в центре Челябинска 18 июня

Станция для сапсерфинга откроется в центре Челябинска в субботу, 18 июня. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, утром в новом прокате напротив торгового комплекса «Набережный» со стороны цирка начнут готовить оборудование, а в 10 часов утра все желающие получат возможность сплавиться по реке Миасс на сапсерфах и каяках. Официальное открытие запланировано на 11 часов утра, а в 13 часов дня состоятся товарищеские спринты.

Известно, что на берегу реки Миасс установили понтон размером четыре на шесть метров, смонтировали спуск к воде и поставили беседку-навес.

В августе 2021 года на курильском острове Кунашир открыли школу серфинга. Учреждение появилось в городе Южно-Курильске на берегу Тихого океана. Стать ее учениками могут все желающие, причем для детей и подростков занятия проходят бесплатно. К тренировкам присоединились не только местные жители, но и начинающие серферы из Москвы, Санкт-Петербурга, Находки, Якутска, Владивостока и Южно-Сахалинска.