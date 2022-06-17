Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В центре Челябинска появится станция для сапсерфинга

Станция для сапсерфинга откроется в центре Челябинска 18 июня

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Станция для сапсерфинга откроется в центре Челябинска в субботу, 18 июня. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, утром в новом прокате напротив торгового комплекса «Набережный» со стороны цирка начнут готовить оборудование, а в 10 часов утра все желающие получат возможность сплавиться по реке Миасс на сапсерфах и каяках. Официальное открытие запланировано на 11 часов утра, а в 13 часов дня состоятся товарищеские спринты.

Известно, что на берегу реки Миасс установили понтон размером четыре на шесть метров, смонтировали спуск к воде и поставили беседку-навес.

В августе 2021 года на курильском острове Кунашир открыли школу серфинга. Учреждение появилось в городе Южно-Курильске на берегу Тихого океана. Стать ее учениками могут все желающие, причем для детей и подростков занятия проходят бесплатно. К тренировкам присоединились не только местные жители, но и начинающие серферы из Москвы, Санкт-Петербурга, Находки, Якутска, Владивостока и Южно-Сахалинска.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Путин призвал не превращать города Донбасса в подобия Сталинграда
Излечившиеся от импотенции братья назвали эффективные способы борьбы с недугом
Путин рассказал о формировании Украины
Россиянин ворвался в магазин и покончил с собой на глазах у продавщицы
Истребитель Checkmate полетит в 2025 году
Джонсон назвал условие для предоставления Украине гарантий безопасности
В отношении российских полицейских завели дело после убийства мужчины в больнице
Женщина назвала причину сна в одной постели с ребенком и напугала людей
Рынок недвижимости на российском курорте столкнулся с проблемой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.