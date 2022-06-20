Слава Зайцев в инвалидном кресле попал на видео на Неделе моды в Москве

Super.ru: модельер Слава Зайцев в инвалидном кресле попал на видео на Неделе моды в Москве

Российский модельер Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев появился на Неделе моды в Москве в инвалидном кресле. Соответствующие кадры с места событий публикует Telegram-канал Super.ru.

84-летний дизайнер попал на видео в первый день мероприятия, которое проходит в парке «Зарядье». В ролике он запечатлен с приоткрытым ртом в красном пиджаке, шляпе и черных очках в сопровождении двух мужчин.

Известно, что в понедельник, 20 июня, в комплексе «Зарядье» состоялся показ его модного бренда.

В ноябре 2021 года в сети появилось видео, в котором страдающий болезнью Паркинсона Вячеслав Зайцев сидит в инвалидной коляске. Блогерша с никнеймом me_nelly_tiktok запечатлела дизайнера в окружении братьев Хусаиновых, которые называют себя его близкими друзьями.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

Московская Неделя моды будет проходить с 20 по 26 июня на более чем 30 городских площадках, в числе которых ВДНХ, Новый Манеж, Тверская площадь и парк «Зарядье». В рамках события свои коллекции представят популярные отечественные бренды, такие как Slava Zaitsev, Valentin Yudashkin, Akhmadullina, Julia Dalakian, Victoria Andreyanova, Arctic Explorer Russian North, Ianis Chamalidy, Masterpeace и другие. Дебютные показы проведут Studio 29, Loom by Rodina, Дима Магний.