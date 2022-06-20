Криптокредитор решил избавиться от крупнейшего клиента ради безопасности

Solend решила избавиться от позиции крупнейшего клиента

Криптокредитор Solend, работающий на инфраструктуре блокчейна Solana, решил избавиться от своего крупнейшего клиента из-за опасений за безопасность работы всей платформы, пишет CNBC.

Речь идет об одном из так называемых «китов» — крупных игроков на криптовалютном рынке. В данном случае на его долю приходится около 95 процентов всех депозитов Soland, представляющих собой токены sol, заранее приобретенные за Ethereum. Такой механизм практикуется DeFi-сервисами (сервисы децентрализованного финансирования) и позволяет обеспечивать привязку выпускаемых ими стейблкоинов (в данном случае стейблкоина USDC) к традиционным фиатным валютам.

В то же время, этот пользователь заимствовал 108 миллионов долларов в стейблкоинах USDC, а также в Ethereum. Основатели Solend опасаются, что проведение им крупных транзакций может привести к краху всей платформы и отвязке USDC от доллара, что уже случилось весной с криптовалютой Luna и стейблкоином TerraUSD.

В результате администраторы Solend предоставили самим себе чрезвычайные права по управлению учетными записями клиентов, в первую очередь — крупнейшего «кита». Это стало беспрецедентным событием в криптовалютной индустрии и позволило некоторым специалистам говорить о скором крахе DeFi.

В свою очередь создатели Solend утверждают, что собираются постепенно ликвидировать позицию крупнейшего пользователя посредством внебиржевых транзакций, чтобы избежать резких колебаний курсов sol и USDC.

