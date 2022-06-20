Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Криптокредитор решил избавиться от крупнейшего клиента ради безопасности

Solend решила избавиться от позиции крупнейшего клиента

Фото: Shutterstock

Криптокредитор Solend, работающий на инфраструктуре блокчейна Solana, решил избавиться от своего крупнейшего клиента из-за опасений за безопасность работы всей платформы, пишет CNBC.

Речь идет об одном из так называемых «китов» — крупных игроков на криптовалютном рынке. В данном случае на его долю приходится около 95 процентов всех депозитов Soland, представляющих собой токены sol, заранее приобретенные за Ethereum. Такой механизм практикуется DeFi-сервисами (сервисы децентрализованного финансирования) и позволяет обеспечивать привязку выпускаемых ими стейблкоинов (в данном случае стейблкоина USDC) к традиционным фиатным валютам.

В то же время, этот пользователь заимствовал 108 миллионов долларов в стейблкоинах USDC, а также в Ethereum. Основатели Solend опасаются, что проведение им крупных транзакций может привести к краху всей платформы и отвязке USDC от доллара, что уже случилось весной с криптовалютой Luna и стейблкоином TerraUSD.

В результате администраторы Solend предоставили самим себе чрезвычайные права по управлению учетными записями клиентов, в первую очередь — крупнейшего «кита». Это стало беспрецедентным событием в криптовалютной индустрии и позволило некоторым специалистам говорить о скором крахе DeFi.

В свою очередь создатели Solend утверждают, что собираются постепенно ликвидировать позицию крупнейшего пользователя посредством внебиржевых транзакций, чтобы избежать резких колебаний курсов sol и USDC.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
NYT рассказала о перешедших черту США на Украине
Эмили Ратаковски удивила фанатов отсутствием груди на пляжных фото
Администрацию Байдена назвали позорным пятном на мировой арене
Американский наемник назвал ВСУ «цирком» из-за дружественного огня
Криптокредитор решил избавиться от крупнейшего клиента ради безопасности
Москвичи вспомнили ассортимент советского магазина школьной формы
Минфин предложил создать резерв золота и алмазов для нужд мобилизации
В Минтрансе исключили оплату пассажирами нового сбора
Нобелевскую медаль Муратова продали на аукционе за 103,5 миллиона долларов
Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине американцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.