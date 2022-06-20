Собчак извинилась перед популярной певицей

Собчак извинилась перед Манижей за то, что неправильно произнесла ее имя на премии «Сноба»

Журналистка и блогерша Ксения Собчак извинилась перед популярной российской певицей Манижей за то, что неправильно произнесла ее имя, когда была ведущей премии проекта «Сноб». Об этом случае исполнительница, представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение-2021», напомнила во время интервью, ролик опубликован на YouTube-канале Собчак.

Манижа подчеркнула, что усердно готовилась к выступлению на вручении премии «Сноба» и надеялась, что оно пройдет успешно. «Я стою за кулисами, [думаю]: "Господи, Ксения Собчак сейчас будет произносить мое имя, тут сидит вся элита Москвы. Господи, какой момент в жизни". И Ксения Анатольевна такая [говорит]: "Вот, сейчас на сцену выйдет… Мариша?" Вот что-то такое ты сказала», — вспомнила певица.

Она также отметила, что Собчак, объявляя ее выход, перепутала соцсеть, в которой Манижа активно публиковала ролики: вместо Instagram назвала Facebook (обе соцсети запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Исполнительница заявила, что сейчас с пониманием относится к оплошности Собчак и не обижается на нее из-за случившегося. Несмотря на это, журналистка извинилась перед собеседницей. «Но мне стыдно. Прости», — обратилась она к Маниже.

Ранее Манижа рассказала о том, почему уехала во Францию. По словам певицы, она приехала туда, чтобы навестить сестру, которая попала в серьезную аварию. Исполнительница добавила, что продолжает жить в Москве и проводит бесплатные концерты для волонтеров и врачей различных благотворительных фондов.