Участница «Евровидения» от России раскрыла причину пребывания во Франции

Певица Манижа Сангин рассказала, что находится во Франции из-за попавшей в аварию сестры

Участница «Евровидения-2021» от России Manizha (Манижа Сангин) раскрыла причину пребывания во Франции. На эту тему она высказалась в интервью «Коммерсантъ».

Знаменитость рассказала, что находится за пределами России, поскольку ее сестра, которая давно живет во Франции, попала в серьезную аварию. По словам артистки, родственница сильно не пострадала.

При этом исполнительница заявила, что на данный момент живет в Москве и проводит бесплатные концерты для волонтеров и врачей различных благотворительных фондов, которые столкнулись с финансовыми сложностями из-за экономической блокады. В частности, она успела выступить в фондах «Вера», «Ночлежка», «Дом с маяком», «Хрупкие люди», а также «Нормальное место», «Друзья», «Подари жизнь», Фонде Константина Хабенского и других местах.

«Я человек мира, всегда себя им определяла, и моя музыка мультинациональна, мультиязычна. Для меня очень важно продолжать двигаться в этом направлении. Я не загадываю, где именно буду жить и работать», — высказалась Manizha в заключение.

В сентябре 2021 года в московском офисе Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщили, что Manizha стала первой российской артисткой, приглашенной на церемонию вручения Премии Нансена исполнить песню и поздравить лауреата. «Во втором куплете есть очень важные слова о том, что этот мир всегда будет для меня домом, несмотря на то, куда я попаду, что никакие границы и сложности этого не изменят», — отметила певица.

