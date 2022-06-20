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Кадыров заявил о контроле над поселком в Луганской области Украины

Глава Чеченской республики Кадыров сообщил об освобождении поселка Тошковка в ЛНР

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль поселок городского типа Тошковка в Луганской области Украины. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чеченской республики со ссылкой на командира чеченских батальонов на Луганском направлении уточнил, что населенный пункт зачищен от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Герой России Замид Чалаев (...) отчитался об освобождении от нацистской нечисти населенного пункта Тошковка. Береги парней, Замид!» — написал в блоге Кадыров.

Площадь Тошковки составляет 9 квадратных километров. До начала вооруженного конфликта на востоке Украины ее население составляло около четырех тысяч человек.

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19 июня Кадыров заявлял о завершении финального этапа зачистки поселка Метелкино в Луганской народной республике. Он указал, что поселок имел стратегическое значение для ВСУ, поскольку там украинцы могли прорваться в Северодонецк и отвлечь силы российских войск от завода «Азот».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 17 июня глава государства заявил, что решение о проведении операции было вынужденным и трудным, но необходимым.

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