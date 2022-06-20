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Избиение россиянина полицейскими при задержании попало на видео

В Москве избиение россиянина полицейской дубинкой попало на видео

В Москве избиение россиянина при задержании полицейскими попало на видео. Ролик в понедельник, 20 июня, в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

На кадрах видно, как находящегося в окружении силовиков мужчину один из полицейских бьет в лицо, а второй хватает сзади. После этого лежащему на земле мужчине начали наносить удары полицейской дубинкой, требуя, чтобы он перевернулся. Коллеги участвовавших в избиении молча наблюдали за происходящим и не вмешивались в ситуацию.

Владимир Седов
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