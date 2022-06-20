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Россиян предупредили об активном сезоне гриппа

Глава Роспотребнадзора Попова спрогнозировала следующий сезон гриппа более активным
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что будущий сезон гриппа может стать более активным прежнего. Об этом она сообщила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с РИА Новости.

Попова спрогнозировала, что новый сезон гриппа станет более активным.

«Грипп немного отдохнул за последние два года. В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться», — предупредила она россиян.

Руководитель ведомства добавила, что в 2022 году планируется привить от гриппа не менее 60 процентов россиян.

Ранее биофизик Нелли Соседова спрогнозировала появление нового штамма COVID-19. По ее мнению, она возникнет« в восточной стране вроде Китая».

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Марина Совина
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