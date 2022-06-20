Россиян предупредили об активном сезоне гриппа

Глава Роспотребнадзора Попова спрогнозировала следующий сезон гриппа более активным

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что будущий сезон гриппа может стать более активным прежнего. Об этом она сообщила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с РИА Новости.

Попова спрогнозировала, что новый сезон гриппа станет более активным.

«Грипп немного отдохнул за последние два года. В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться», — предупредила она россиян.

Руководитель ведомства добавила, что в 2022 году планируется привить от гриппа не менее 60 процентов россиян.

Ранее биофизик Нелли Соседова спрогнозировала появление нового штамма COVID-19. По ее мнению, она возникнет« в восточной стране вроде Китая».