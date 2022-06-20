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Путин направил Западу послание через Си Цзиньпина

Bloomberg: президент Путин зашифровал Западу послание через поздравление Си Цзиньпина

Фото: Ju Peng / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин специально выбрал день рождения лидера Китая Си Цзиньпина для переговоров с ним: тем самым он зашифровал послание для западных стран, считает профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей. Свое мнение он высказал в колонке для издания Bloomberg.

По мнению колумниста, в этом послании российский лидер намеренно указал на то, что альянс Пекина и Москвы будет только укрепляться, даже несмотря на продолжающуюся спецоперацию России на Украине.

Минсин Пей подчеркивает: хотя при СССР отношения сторон оставляли желать лучшего, сейчас Путин и Си являются едва ли не друзьями. Специалист подсчитал, что политики встречались 38 раз с 2013 года.

«Отношения [Москвы и Пекина] начинались как брак по расчету: каждая страна видела тактические выгоды от сохранения хороших связей, даже если им не хватало глубокого стратегического доверия. Однако в последние годы, пока их отношения с Западом становились все более враждебными, взаимодействие России и Китая превратилось в брак по необходимости», — полагает колумнист, добавляя, что только путем взаимопомощи стороны могут избавиться от своих слабостей.

Пекин не противодействует решениям Москвы относительно украинской спецоперации, хотя призывает стороны к решению конфликта дипломатическим путем. Такая позиция вызывает несогласие у западных стран, особенно — у властей США, которые призывают китайских коллег осудить Россию.

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Виктория Кондратьева
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