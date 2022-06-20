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Зеленский назвал число покинувших Украину граждан

Президент Зеленский сообщил, что после 24 февраля Украину покинули 5 млн граждан

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал число граждан республики, покинувших ее с начала специальной военной операции России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Зеленского, после 24 февраля покинули свои дома и уехали за границу свыше пяти миллионов граждан Украины.

28 мая Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с начала российской спецоперации Украину покинули 6 737 208 жителей страны. Отмечалось, что больше всего людей бежали в Польшу, Румынию, Россию и Венгрию.

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Алевтина Запольская
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