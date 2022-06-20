Зеленский прокомментировал разблокировку портов

Президент Украины Зеленский заявил об отсутствии прогресса в разблокировке портов

Переговоры по разблокировке украинских портов пока не достигли прогресса. Комментарий президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении к странам Африканского союза приводит ТАСС.

Глава государства предупредил о продолжении продовольственного кризиса в мире из-за отсутствия продвижения в переговорах. Он также сказал, что около 400 миллионов человеческих жизней зависят от поставок украинского зерна.

По его словам, на Украине сейчас более 25 млн тонн зерновых. Для вывоза урожая страна налаживает железнодорожную коммуникацию, а также привлекает иностранные порты. Тем не менее, новые пути позволяют направить «гораздо меньший объем и за гораздо большее время».

15 июня Россия, Турция и Украина создали открытый канал связи для решения вопроса вывоза зерна из украинских портов для международного рынка. Согласно схеме передачи зерна, «украинцы должны расчистить мины в портах (...), а затем турецкие силы будут обеспечивать безопасное движение торговых судов».