Захарова опровергла обвинения в адрес России в росте цен на зерно

Представитель МИД Захарова заявила, что цена на зерно повышается не из-за действий России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла обвинения в адрес Москвы в росте цен на зерно. Об этом она написала в своем Telegram.

В частности, Захарова привела данные ООН, согласно которым количество зерна по сравнению с прошлыми годами на рынке увеличилось. Кроме того, выросли и объемы торговли. «Выходит, что цена (которая действительно растет) повышается не из-за действий России. Из-за чего — это отдельный вопрос, и тут эксперты разнятся в оценках», — констатировала она.

По мнению представителя МИД, причинами повышения цен являются ошибки западных стран при прогнозировании агрополитики, их непродуманный переход к «зеленой» энергетике, а также глобальная инфляция, ставшая результатом их финансовой политики во время пандемии, и санкции, нарушающие функционирование товарно-денежных цепочек.

Захарова подчеркнула, что эксперты все больше склоняются к пессимистическому сценарию в вопросе реальности потенциального голода. «И винить в этом нужно западные режимы, выступающие в роли провокаторов и разорителей», — заключила она.