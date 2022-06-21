Финляндия назвала новый срок вступления в НАТО из-за провала на переговорах

Президент Финляндии Ниисте заявил, что из-за Турции страна вступит в НАТО не раньше осени

Финляндия так и не достигла прогресса на переговорах с Турцией, поэтому, вероятно, страна не сможет войти в НАТО раньше осени. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё, цитату приводит ТАСС.

Так Ниистё прокомментировал прошедшую 20 июня встречу с делегацией из Анкары. «[Мы не добились] особого прогресса, но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем [вступить в альянс] до сентября, — признал политик.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и правительство страны активно выступают против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он объяснил, что члены Рабочей партии Курдистана и «Отрядов народной самообороны», которые признаны Анкарой террористическими, «присутствуют в парламенте Швеции», «проводят демонстрации на улицах Стокгольма» и дают интервью шведским и финским телеканалам.