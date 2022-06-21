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В ЛНР назвали число находящихся на заводе «Азот» мирных жителей

Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что на «Азоте» находятся около 450 гражданских

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев назвал число мирных жителей, находящихся на заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом он высказался в эфире Первого канала.

Помощник главы МВД ЛНР заявил, что, по данным сотрудника «Азота», в настоящий момент на заводе находятся около 450 гражданских, а большую часть мирных жителей вывели с территории предприятия.

«По его информации, на заводе содержалось более тысячи человек гражданских лиц. Большую часть вывели в сторону Лисичанска и на западную Украину. Вывели их не по своей воле, насильно. Где-то порядка 450 человек находится сейчас на "Азоте". Это как раз служащие завода, которые смотрят за технологическим процессом», — пояснил Киселев.

20 июня подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко сообщал, что на «Азоте» находятся до тысячи мирных жителей. Он также отметил, что обороняющие завод отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали поднимать белые флаги и выходить с предложениями о переговорах. По его словам, положение у окруженных украинских военных плачевное. «Буквально земля горит под ногами», — подчеркнул Марочко.

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Алевтина Запольская
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