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Путин рассказал о «череде испытаний» России

Президент Путин заявил, что Россия проходит через очередную «череду испытаний»

Фото: Globallookpress.com

На данный момент Россия проходит через «череду испытаний». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, за происходящим в гражданской сфере страны внимательно следит весь мир.

«Да, ограничения есть, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены», — рассказал Путин выпускникам высших военных учебных заведений, встреча с которыми прошла в Кремле.

Ранее президент заявил, что Россия столкнется с новыми рисками и вызовами. По его словам, строительство нового мирового порядка связано с такими трудностями и факторами, представить которые пока даже не представляется возможным. При этом Путин подчеркнул, что в результате Россия станет только сильнее

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Константин Лысяков
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