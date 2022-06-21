Путин рассказал о «череде испытаний» России

Президент Путин заявил, что Россия проходит через очередную «череду испытаний»

На данный момент Россия проходит через «череду испытаний». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, за происходящим в гражданской сфере страны внимательно следит весь мир.

«Да, ограничения есть, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены», — рассказал Путин выпускникам высших военных учебных заведений, встреча с которыми прошла в Кремле.

Ранее президент заявил, что Россия столкнется с новыми рисками и вызовами. По его словам, строительство нового мирового порядка связано с такими трудностями и факторами, представить которые пока даже не представляется возможным. При этом Путин подчеркнул, что в результате Россия станет только сильнее