Путин предрек России новые вызовы

Президент Путин заявил, что Россию ждут новые вызовы и риски

Россия столкнется с новыми рисками и вызовами. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию речи российского лидера в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

По словам главы государства, строительство нового мирового порядка связано с такими трудностями и факторами, представить которые пока даже не представляется возможным. При этом Путин отметил, что Россия в результате этих вызовов станет лишь сильнее.

«Россия входит в наступающую эпоху мощной суверенной страной. Мы обязательно используем новые колоссальные возможности, которые открывает перед нами время. И станем еще сильнее», — подытожил российский лидер.

Большую часть своего выступления на ПМЭФ глава государства посвятил задачам, которые стоят перед Россией сегодня и будут стоять завтра. Кроме Путина, в пленарном заседании ПМЭФ также будут участвовать глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Египта Абдельфаттах Сиси