Россиянин описал отдых на курорте в Крыму фразой «вспоминаю с содроганием»

Автор блога на «Яндекс.Дзен» предупредил о высоком риске заражения инфекцией в Коктебеле

Российский блогер Зоркий побывал в Коктебеле и предупредил читателей о высоком риске заразиться инфекционным заболеванием на крымском курорте. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам мужчины, на многих пляжах вода у берега мутного грязно-коричневого цвета из-за стоков, которые выходят прямо в море. Из-за этого после купания многие отдыхающие заражаются инфекцией, которую местные жители и знающие туристы прозвали «коктебелочкой».

Как рассказал автор, сначала он не знал о такой проблеме, поэтому вместе с сыном купался в море — в итоге туристы отравились. «То, что происходило с нами, с вашего позволения я не буду расписывать в деталях», — добавил он и описал свое состояние фразой «вспоминаю с содроганием».

Тем не менее блогер заявил, что сам Коктебель ему понравился — он назвал его одним из самых красивых курортов полуострова. Его впечатлили живописные пейзажи, близость к Крымскому мосту, большое количество развлечений для детей и относительно низкие цены в кафе.

«Если сравнивать с Евпаторией, Оленевкой, Феодосией, то в Коктебеле можно реально поесть почти задаром», — отметил путешественник.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили о возможности отдохнуть в Крыму по сниженным ценам — во многих отелях действуют спецпредложения и скидки. Например, тур на 10 ночей в отель Партенита с заездом 29 июня и питанием «все включено» обойдется от 50 тысяч рублей на двоих, при этом дети до 16 лет могут поехать бесплатно.

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