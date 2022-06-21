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Диетолог объяснила пользу фастфуда для худеющих

Диетолог Русакова: фастфуд полезен для здоровья нервной системы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидат медицинских наук, Дарья Русакова рассказала о неожиданной пользе фастфуда. В интервью для Ura.ru она объяснила, как такие блюда положительно влияют на здоровье нервной системы и почему худеющим стоит чаще есть бургеры.

Русакова отмечает, что, хотя фастфуд принято воспринимать как еду, которая вредит фигуре и организму, такая пища все-таки имеет некоторые полезные свойства. По ее словам, еще со времен основания диетологии врачи советовали пациентам устраивать «загрузочные дни», помогающие не сорваться с диеты и служащие своего рода психологической разгрузкой. «Если не злоупотреблять, то еще со времен великого диетолога, основателя диетологии как науки, Мануила Певзнера практиковались как разгрузочные, так и загрузочные дни», — объяснила она.

По мнению врача, если иногда позволять себе фастфуд, станет легче не забросить диету из-за завышенных требований к себе и настроиться на долгое похудение как образ жизни.

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Однако Русакова подчеркнула, что количество такой пищи в рационе должно быть умеренным, и есть любимые бургеры стоит в первой половине дня. «Если это не чаще раза в неделю и в умеренных количествах, нет противопоказаний по здоровью к фастфуду, то это вполне полезно для здоровья нервной системы», — заключила эксперт.

Ранее врач сообщила россиянам о скрытых симптомах сахарного диабета. По ее словам, стоит обратить внимание на мочеполовую систему и состояние кожи, чтобы не допустить осложнений.

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Елена Матвиенко
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