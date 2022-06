Определен новый способ борьбы с гриппом

В Университете Техаса обнаружили связь активного белка TAO2 с репликацией вируса гриппа

Ученые Университета Техаса определили новый способ подавить размножение вируса гриппа. Согласно результатам исследования, опубликованного в Proceedings of the National Academy of Sciences, белок TAO2 может служить потенциальной мишенью для противовирусных препаратов, борющихся с гриппом.

Для репликации вирус гриппа захватывает ядерные тельца клетки-хозяина, известные как ядерные спеклы, которые находятся внутри клеточного ядра и связаны с регуляцией сплайсинга — процесса созревания матричной РНК. Это обеспечивает патогену подходящую среду для экспрессии вирусных генов. Оказалось, что ключевую роль в сборке спеклов и их функционировании играет киназа TAO2 — белок, участвующий в переносе фосфатных групп на другие белки.

Исследователи подавили киназную активность TAO2 и уменьшили его содержание в клетках, что нарушило структуру ядерных спеклов и привело к снижению уровня нескольких белков, участвующих в сборке и сплайсинге ядерных телец, включая SC35 и SON. Одновременно с этим был нарушен сплайсинг и ядерный экспорт мРНК вируса гриппа М, что вызвало прекращение жизненного цикла патогена.

Авторы научной работы заключают, что регуляция активности TAO2 может рассматриваться как терапевтическая стратегия воздействия на вирус гриппа.