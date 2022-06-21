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В Грузии назвали условия для вступления страны в НАТО

Власти Грузии заявили о территориальных вопросах, мешающих стране вступить в НАТО

Фото: Shakh Aivazov / AP

Власти Грузии назвали условия для вступления страны в НАТО: для начала ей необходимо уладить территориальные вопросы, мешающие войти в состав альянса. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, слова которого приводит ТАСС.

«Мы не наивные и понимаем, что у Грузии есть территориальные проблемы. Мы сначала должны решить эти вопросы, а потом стать членом НАТО. Это мнение наших европейских партнеров и членов НАТО», — заявил премьер.

Гарибашвили также подчеркнул, что присоединение к альянсу закреплено в конституции страны и поддерживается большинством жителей Грузии.

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В 2008 году Грузия попыталась восстановить контроль над Южной Осетией, провозгласившей независимость в 1992 году. Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, объявил о начале операции по принуждению Тбилиси к миру. 11 августа на территорию вошли российские войска, 12 августа стороны согласовали условия перемирия.

Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а Грузия в ответ разорвала с дипотношения с Москвой.

В конце марта глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах провести в республике референдум о присоединении к России. По его словам, это является стратегической целью Цхинвала.

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Алиса Реброва
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