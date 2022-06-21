В Китае назвали главные козыри России в борьбе с санкциями Запада

Китайский ученый Полин назвал зерно и газ главными козырями России в борьбе с санкциями

В настоящее время общие показатели российской экономики не имеют никаких проблем, а Москва успешно справляется с введенными против нее ограничительными мерами. Об этом сообщил в беседе с порталом «Гуаньча» научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин.

Эксперт обратил внимание, что еще до конфликта на Украине Запад ввел более двух тысяч санкций против России. В данный момент, по его словам, их количество превысило десять тысяч.

> 10 000 санкций введено против России

Ситуация на Западе хуже, чем в России

При этом китайский ученый обратил внимание на то, что на Западе ситуация складывается хуже, чем в России. Он объяснил, что «бумеранг» санкций ударил по Европе и США. В частности, в некоторых европейских странах инфляция превысила 20 процентов.

Рекордный рост цен наблюдается по всей Европе. Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 8,1 процента. Речь идет о седьмом подряд рекорде — в апреле показатель достигал 7,4 процента. Основной вклад вносит удорожание энергоносителей.

Одной из причин кризиса на рынках продовольствия и топлива является «санкционное безумие Запада последних месяцев», заявил помощник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин. Он подчеркнул, что в отдельных европейских странах уровень инфляции превышает российский уровень. В пример он привел Эстонию, где инфляция составляет больше 20 процентов. В связи с этим премьер-министр страны Кая Каллас предупредила, что страну ждет «суровая зима» из-за энергетического кризиса и высокого уровня инфляции в Евросоюзе (ЕС), «вызванного» российской специальной военной операцией на Украине.

Кроме того, аналитик Виктор Катон отметил, что прямым эффектом антироссийских ограничительных мер в ближайшее время станет безумно трудное и безумно напряженное лето. По его словам, единственной надеждой на снижение цен на топливо станут крайне высокие процентные ставки по кредитам.

Бороться с санкциями помогают два козыря

В разговоре с изданием Сюй Полин также назвал главные козыри, позволяющие России бороться с западными санкциями. По его мнению, ими являются энергоресурсы и продовольствие. В частности, ученый обратил внимание, что несмотря на принятые Западом санкции, Россия смогла увеличить объем поставок голубого топлива в ЕС на 30 процентов. Сюй Полин отметил, что из-за воздействия санкций импорт России сократился, а рост цен на нефть и газ увеличил экспорт. В условиях роста цен на энергоресурсы увеличение экспорта привело к увеличению профицита бюджета страны.

Эксперт также добавил, что производство зерна в России в этом году может составить 130 миллионов тонн. Кроме того, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что объем поставок зерна в будущем сезоне может вырасти до 50 миллионов тонн, что соответствует уровню предыдущих лет, напомнил он.

При этом ряд политиков и СМИ на Украине и Западе обвиняют Россию в том, что она спровоцировала кризис с поставками зерновых с украинской территории. Москва обвинения отрицает, подчеркивая, что непосредственно не влияет на сложившуюся ситуацию.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла обвинения в адрес Москвы в росте цен на зерно. По ее мнению, причинами повышения цен являются ошибки западных стран при прогнозировании агрополитики, их непродуманный переход к «зеленой» энергетике, а также глобальная инфляция, ставшая результатом их финансовой политики во время пандемии, и санкции, нарушающие функционирование товарно-денежных цепочек.