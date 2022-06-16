Евросоюз призвал Россию принять инициативу ООН по решению кризиса с зерном

ЕС призвал Россию принять инициативу ООН по разблокированию портов Украины и вывозу зерна

Власти стран Европейского союза выступили с обращением к властям России и призвали их принять инициативу ООН по решению кризиса с поставками зерна, в соответствии с которой будут разблокированы украинские порты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление французского президента Эммануэля Макрона.

Мы официально вместе [с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги] призываем Россию, постоянного члена Совета Безопасности, позволить ООН организовать поставку зерновых», — сказал политик.

Ряд политиков и СМИ на Украине и Западе обвиняют Россию в том, что она спровоцировала кризис с поставками зерновых с украинской территории. Москва обвинения отрицает, подчеркивая, что непосредственно не влияет на сложившуюся ситуацию. Как рассказал постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов, организация хочет заключить пакетное соглашение по вывозу украинского зерна параллельно с российским.