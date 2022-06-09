В ООН предложили вывозить украинское зерно параллельно с российским

Постпред России в Женеве: ООН хочет решить проблему с вывозом украинского зерна пакетно

Организация Объединенных Наций (ООН) заинтересована в решении проблемы с безопасным вывозом украинского зерна и региональным продовольственным кризисом в рамках пакетного соглашения и параллельным вывозом российского зерна. Об этом заявил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов, сообщает РИА Новости.

«С нашей стороны никаких препятствий для вывоза зерна нет. И ооновским представителям были даны конкретные предложения, как это можно было бы сделать и в каких количествах Россия готова экспортировать и зерно, и удобрения. Здесь вопрос к украинской стороне. Ооновцы хотят решить этот вопрос пакетно, то есть вывоз зерна из России и украинского зерна — это вторая часть пакета», — заявил постпред.

По его словам, российская сторона предложила незамедлительно решить возникшую проблему в контакте с представителями ООН, чтобы стороны могли безопасно вывозить зерно. «Переговоры идут, контакты идут. ООН пытается подключиться к поиску решения этой проблемы. Со стороны ООН назначены координаторы, которые участвуют в контактах со сторонами», — добавил Гатилов.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена раскололась из-за споров о том, как предотвратить глобальный продовольственный кризис, вызванный невозможностью вывезти зерно с территории Украины. Ряд чиновников захотели добиться частичного снятия санкций в отношении Белоруссии.