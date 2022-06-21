В Китае раскрыли главные преимущества России в борьбе с западными санкциями

Китайский ученый Полин: Россия справляется с санкциями благодаря газу и продовольствию

Богатство энергоресурсами и продовольствием является главным преимуществом России, которое позволяет ей бороться с западными санкциями. Об этом заявил в беседе с порталом «Гуаньча» директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полин.

По его словам, Россия успешно справляется с введенными против нее ограничительными мерами, и общие показатели экономики страны «не имеют никаких проблем». Китайский ученый отметил, что, несмотря на рост цен на газ в Европе, Россия смогла увеличить объем поставок голубого топлива в ЕС на 30 процентов даже в условиях санкций.

Помимо этого, эксперт считает, что у России есть большие мощности для экспорта зерна. Президент России Владимир Путин заявлял, что страна сможет экспортировать 50 миллионов тонн зерна, что соответствует уровню предыдущих лет, напомнил он.

Ранее издание Nihon Keizai писало, что Китай и Индия снижают эффективность санкций Запада, введенных против Москвы, увеличивая закупки российских энергоресурсов, и сводят рестрикции на нет. Как отмечается в материале, доходы России от увеличения объема поставок ресурсов альтернативным покупателям возросли, несмотря на введенный США и странами Евросоюза ограничения на поставки российский нефти.