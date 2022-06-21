Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Китае раскрыли главные преимущества России в борьбе с западными санкциями

Китайский ученый Полин: Россия справляется с санкциями благодаря газу и продовольствию

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Богатство энергоресурсами и продовольствием является главным преимуществом России, которое позволяет ей бороться с западными санкциями. Об этом заявил в беседе с порталом «Гуаньча» директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полин.

По его словам, Россия успешно справляется с введенными против нее ограничительными мерами, и общие показатели экономики страны «не имеют никаких проблем». Китайский ученый отметил, что, несмотря на рост цен на газ в Европе, Россия смогла увеличить объем поставок голубого топлива в ЕС на 30 процентов даже в условиях санкций.

Помимо этого, эксперт считает, что у России есть большие мощности для экспорта зерна. Президент России Владимир Путин заявлял, что страна сможет экспортировать 50 миллионов тонн зерна, что соответствует уровню предыдущих лет, напомнил он.

Ранее издание Nihon Keizai писало, что Китай и Индия снижают эффективность санкций Запада, введенных против Москвы, увеличивая закупки российских энергоресурсов, и сводят рестрикции на нет. Как отмечается в материале, доходы России от увеличения объема поставок ресурсов альтернативным покупателям возросли, несмотря на введенный США и странами Евросоюза ограничения на поставки российский нефти.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США заявили о нежелании Макрона и Шольца удовлетворять требование Зеленского
Американцев попросили заниматься сексом в одежде из-за оспы обезьян
Американский сенатор рассказал о сводящих «концы с концами» жителях США
Россиян предупредили о «бьющей рекорды» ошибке при поступлении в вузы
Буровые платформы «Черноморнефтегаза» пообещали восстановить
Дагестанец раскрыл подробности своего московского детства
В Китае раскрыли главные преимущества России в борьбе с западными санкциями
Принц Уильям захотел показать своим детям мир нищеты
Минобороны США задумалось о «беспроводном» воздушном танкере
Девушка воспользовалась ноутбуком жениха и передумала выходить замуж
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.