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Китай назвал США «главным мучителем наших времен»

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США «главным мучителем наших времен»

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь прокомментировал данные о числе погибших в вооруженных конфликтах с участием США на Ближнем Востоке и назвал Вашингтон «главным мучителем наших времен». Его заявление опубликовано в Twitter.

Как утверждает китайский дипломат, с 2001 года «спровоцированная Вашингтоном война» на Ближнем Востоке унесла жизни 900 тысяч человек, в том числе 335 тысяч мирных жителей. Кроме того, беженцами стали еще десятки миллионов человек.

При этом Чжао Лицзянь не указал источник, на который ссылается.

Схожие данные опубликованы американским Институтом международных отношений Уотсона: по подсчетам на 2021 год, с 2001-го в ходе конфликтов в Йемене, Афганистане, Ираке, Сирии и Пакистане было убито как минимум 929 тысяч человек. Тысячи американских также погибли на поле боя. Тем не менее, подобные подсчеты очень приблизительны, поскольку оценить число погибших в условиях вооруженных конфликтов очень тяжело.

Виктория Кондратьева
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