В Латвии заявили об усталости от украинских беженцев

Глава МВД Латвии Эклонс заявил об усталости республики от беженцев с Украины

В латвийском обществе чувствуется усталость от беженцев с Украины. Об этом заявил министр внутренних дел республики Кристапс Эклонс, передает РИА Новости.

«Теперь понятно, что он (конфликт) потребует более долгого времени, и все устают, это по-человечески понятно», — сказал глава МВД.

По его словам, от нескольких муниципалитетов поступают сигналы о сложностях с дальнейшим размещением беженцев. «Даже при сохранении существующего финансирования есть предприниматели, которые говорят: "Нет, мы прекратим", и поэтому нам нужно искать другие решения», — отметил министр.

На сегодняшний день, по словам Эклонса, в Латвию прибыло до 33 тысяч украинских беженцев. Около 12 тысяч были размещены в государственном или муниципальном жилье, остальные нашли себе кров самостоятельно.

Ранее член правления общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Линда Якобсоне рассказала, что украинские беженцы в Латвии рискуют остаться без жилья и работы. По ее словам, среди них преобладают женщины с детьми, пенсионеры или люди с ограниченными возможностями — им сложнее выйти на рынок труда. Кроме того, она отметила, что местные владельцы жилья не слишком приветливы к украинским беженцам, так как хотели бы сдать его на длительный срок.