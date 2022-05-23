В Латвии рассказали о проблемах украинских беженцев

Delfi: украинские беженцы в Латвии рискуют остаться без жилья и работы

Украинские беженцы в Латвии рискуют остаться без жилья и работы. О самых серьезных проблемах переселенцев из Украины рассказала член правления общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Линда Якобсоне, передает Delfi.

По ее словам, в первые 90 дней после начала боевых действий на Украине государственные и негосударственные организации помогали беженцам, однако пока не ясно, как их проблемы будут решаться в будущем.

Основные проблемы переселенцев касаются поиска работы и жилья. Якобсоне объяснила, что среди беженцев преобладают женщины с детьми, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. «Возможно, что кто-то из них сможет выйти на рынок труда, но большинство — нет», — сказала она.

Якобсоне также отметила, что местные владельцы жилья не слишком приветливы к украинским беженцам, так как хотели бы сдать его на длительный срок. Кроме того, они требуют заплатить залог — зачастую у украинцев нет таких денег.

При этом она отметила, что у правительства есть хорошие решения, касающиеся жилья для украинских беженцев, но они еще не заработали в полной мере.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Великобритании все чаще становятся бездомными и вынуждены искать себе новые места размещения из-за разногласий с местными домовладельцами. Благотворительные организации опасаются, что система приема и размещения по программе «Дома для Украины» может «рухнуть».