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В Испании подсчитали потери от отсутствия российских туристов-транжир

El Mundo: потери Испании из-за отсутствия российских туристов составят 1,4 миллиарда евро

Фото: Martijn Vonk / Unsplash

В течение летнего сезона Испания может лишиться около миллиона российских туристов — такие данные приводит Национальный институт статистики страны. Об этом сообщает газета El Mundo.

В королевстве подсчитали, что в 2019 году россияне принесли турбизнесу значительную долю дохода, поскольку на отдыхе среднестатистический гражданин России тратил около 175 евро в сутки. Для сравнения немец — 138 евро, а француз — 99 евро. В целом за сезон путешественники из России приносили в испанский бюджет порядка 1,2 миллиарда евро.

Аналитики в Испанском институте туризма сообщили, что потери от отсутствия россиян составят 1,4 миллиарда евро. По их словам, без путешественников из России страдают и смежные с туризмом сферы.

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По сведениям El Mundo, казна не досчитается гораздо меньшей суммы — 83 миллионов евро. При этом в туристической отрасли уверены, что эта цифра явно занижена, передает портал «Турдом».

Сообщается, что испанские власти возлагают большие надежды на британских путешественников, однако они не уверены, что это исправит ситуацию. В стране опасаются, что из-за инфляции и роста цен на газ и бензин европейские туристы вовсе начнут экономить на отдыхе.

Ранее стало известно, что визовый центр республики снял для россиян все ограничения на подачу документов, действовавшие в период пандемии.

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Ксения Жарова
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