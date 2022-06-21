Арестович ответил фотографией в парике на претензии ЛГБТ-сообщества

Советник главы ОП Украины Арестович ответил фотографией на претензии ЛГБТ-сообщества

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ответил на претензии ЛГБТ-сообщества «КиевПрайд», оскорбленного заявлениями политика. В ответ на своей странице в Twitter он опубликовал свое фото в женском платье и парике.

«ЛГБТ сообщество возмущено. Но посмотрите на это фото и вы поймете — кто должен быть возмущен по-настоящему. По-моему, меня преследуют, нет? Требую толерантности», — написал политик.

На фото, опубликованном Арестовичем, запечатлен кадр из снятой в 2012 году украинской комедии «Не бойся, я рядом!», в котором советник главы ОП сыграл роль Люси Зайцевой.

Ранее во время эфира на YouTube-канале школы «Апейрон» Арестович заявил, что плохо относится к пропаганде ЛГБТ и считает однополые отношения девиацией, отклонением от нормы.

В ответ представители «КиевПрайд» заявили, что относятся к политику с сочувствием и считают девиацией его гомофобию.