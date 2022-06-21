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Лидер «Республиканцев» отказался объединяться в коалицию с Макроном

Лидер французских «Республиканцев» отказался формировать коалицию в парламенте с Макроном

Фото: Mohammed Badra / Reuters

Лидер французской правой партии «Республиканцев» Кристиан Жакоб отказался объединяться в коалицию в парламенте с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я повторил президенту, что не может быть и речи о том, чтобы мы пошли на то, что может расцениваться как предательство наших избирателей», — заявил политик. Он подчеркнул, что его партия проводила кампанию, как оппозиция, и останется в оппозиции.

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На данный момент Макрон проводит встречи с лидерами политических партий после прошедших выборов в парламент. Жакоб был одним из первых, с кем встретился глава Пятой республики.

19 июня во Франции завершился второй тур парламентских выборов. По итогам голосования простое большинство (но не абсолютное) в Национальном собрании страны получила коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе». Второе место занял «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона, третье — партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

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Виктория Кондратьева
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