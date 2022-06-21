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Прохор Шаляпин пожаловался на стоимость стройматериалов

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что строительство дома обойдется ему в 4 миллиона рублей

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что планирует построить на своем загородном участке модульный дом. Однако стоимость жилья увеличился в два раза из-за подорожания стройматериалов. Артист поделился подробностями в разговоре с Teleprogramma.Pro.

Шаляпин купил участок в восемь соток со старым домом в конце 2021 года. Вода поступает через скважину. Певец решил снести перекошенную постройку и построить на ее месте новое жилье. По словам артиста, дом обойдется в несколько миллионов рублей из-за увеличения стоимость строительных материалов.

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«Домик двухэтажный на участке, конечно, надо сносить. Там все морально устарело. Даже пенсионерок не привезти. Я присмотрел модульный дом. Цена примерно два миллиона рублей, но по факту оказывается четыре миллиона. Стройматериалы сильно подорожали», — пожаловался певец.

Артист рассказал о покупке участка в 40 километрах от Москвы ранее в мае. Стоимость сделки осталась неизвестной. Тогда Шаляпин заявил, что через некоторое время планирует выровнять землю на участке и закатать все под асфальт. Он также выразил надежду, что работы не обойдутся в несколько миллионов рублей.

Ударная волна
Нина Ташевская
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