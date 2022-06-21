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Путин призвал решить проблему ветхих сетей ЖКХ

Президент Путин призвал добиться ежегодного снижения доли ветхих сетей в ЖКХ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал каждый год снижать количество ветхих сетей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. О необходимости решить проблему глава государства заявил на заседании президиума Госсовета, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что обновление инфраструктуры поможет разобраться с системными проблемами в ЖКХ и позволит определить прозрачные и понятные тарифы для жильцов. По словам президента, в стране производят все материалы и технику, необходимые для реализации задачи.

«Словом, нужно браться за дело и поэтапно, не отступая, решать эти на первый взгляд трудные вопросы. Задача конкретная — добиться ежегодного снижения доли ветхих сетей. Такой план может быть первоначально рассчитан, скажем, на пять лет», — заявил Путин.

Ранее Путин оценил способность граждан воспользоваться ипотекой для покупки жилья, отметив, что средняя рыночная ставка в России превышает 14 процентов и становится сложнодоступной для многих граждан. Он уточнил, что обычно именно доступность жилищных кредитов обеспечивает долговременный стабильный спрос на квартиры в новостройках.

Нина Ташевская
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