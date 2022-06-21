На Украине отвергли «чеченский» сценарий спецоперации
Специальная военная операция России на Украине не пойдет по «чеченскому» или «корейскому» сценариям. Об этом заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».
Андрусив отверг возможность мирных переговоров между Россией и Украиной на текущий момент, поскольку это означало бы преимущество одной страны над другой. «Пока эта ситуация не наступила, не имеет смысла выдумывать сценарии», — объяснил он.
Тем не менее если страны перейдут к обсуждению мирных условий, то «они будут выглядеть иначе, чем в Чечне и чем между Северной и Южной Кореей», отметил чиновник.
Он также заявил о насильственном вхождении Чеченской Республики в состав России по итогам Второй чеченской войны, однако на данный момент Андрусив не видит предпосылок к подобному положению дел на Украине.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что кризис вокруг Украины будет длительным. Он также отметил, что украинская сторона не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией после визита в Киев глав европейских держав.
Вторая чеченская война велась с 1999 по 2000 год российскими военными силами на территории Чечни. По итогам войны победили федеральные войска, после чего контртеррористические мероприятия продолжались еще несколько лет.