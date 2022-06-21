На Украине отвергли «чеченский» сценарий спецоперации

Советник главы МВД Украины Андрусив отверг «чеченский» сценарий спецоперации

Специальная военная операция России на Украине не пойдет по «чеченскому» или «корейскому» сценариям. Об этом заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Андрусив отверг возможность мирных переговоров между Россией и Украиной на текущий момент, поскольку это означало бы преимущество одной страны над другой. «Пока эта ситуация не наступила, не имеет смысла выдумывать сценарии», — объяснил он.

Тем не менее если страны перейдут к обсуждению мирных условий, то «они будут выглядеть иначе, чем в Чечне и чем между Северной и Южной Кореей», отметил чиновник.

Он также заявил о насильственном вхождении Чеченской Республики в состав России по итогам Второй чеченской войны, однако на данный момент Андрусив не видит предпосылок к подобному положению дел на Украине.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что кризис вокруг Украины будет длительным. Он также отметил, что украинская сторона не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией после визита в Киев глав европейских держав.

Вторая чеченская война велась с 1999 по 2000 год российскими военными силами на территории Чечни. По итогам войны победили федеральные войска, после чего контртеррористические мероприятия продолжались еще несколько лет.