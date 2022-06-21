Россиянин встретил девушку на сайте знакомств и меньше чем через месяц убил ее

В Самаре россиянин обманом связал веревкой подругу с сайта знакомств и убил ее ради денег

В Самаре 26-летнего жителя села Волчанка осудят за убийство, разбой, похищение паспорта и кражу денег с банковского счета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в начале июня 2021 года молодой человек познакомился с 21-летней девушкой из Самары на сайте знакомств и начал с ней встречаться. Во время визитов к подруге, которая жила в общежитие на Ново-Садовой улице, он постепенно узнавал, какой образ жизни она ведет и сколько у нее денег. Как пишет «КП-Самара» со ссылкой на знакомую убитой, девушке казалось, что она наконец-то встретила своего человека, ради парня она даже сделала татуаж губ и бровей и собиралась познакомить ухажера со своими родственниками. При этом новый знакомый особого интереса к ней не проявлял и никуда не водил, объясняя это тем, что устает на работе, а также переписывался с другими девушками.

24 июня, меньше чем через месяц после первой встречи, он приехал к девушке в общежитие и обманом (якобы для предстоящих любовных утех) связал ее веревкой, после чего начал душить и бить колюще-режущим предметом в шею. Когда россиянка скончалась, он забрал ее телефон, документы, карты и наличные. Позже он зашел в приложение банка, установленное на телефоне жертвы, и перевел себе более 50 тысяч рублей.

Вскоре после этого его задержали и поместили в СИЗО.