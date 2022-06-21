Стали известны подробности пропажи самолета Ан-2 в Якутии

У пропавшего в Якутии Ан-2 не сработали аварийные маяки, его местонахождение неизвестно

У самолета Ан-2, который пропал с радаров в Якутии, не сработали аварийные маяки. Такие подробности пропажи воздушного судна стали известны источнику ТАСС в экстренных службах.

«Аварийные маяки не сработали, из-за чего неизвестно предполагаемое местонахождение самолета», — заявил собеседник агентства.

Самолет Ан-2 пропал с радаров во вторник, 21 июня. По данным МЧС, на его борту находятся два члена экипажа и один пассажир, также воздушное судно перевозит тонну груза.

Ан-2 в назначенное время не приземлился на площадке «Вертикальный». Он следовал по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын. К поиску воздушного судна привлечены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.