В ЛНР заявили об обстреле Зимогорья «Точкой-У»
Власти Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые за восемь лет (с 2014 года) обстреляли Зимогорье. По данным ТАСС, украинские войска ударили по городу ракетой «Точка-У».
Как рассказал агентству мэр Славяносербского района Сергей Крамаренко, «данные события сильно повлияли на рост социального напряжения среди населения». По его словам, раньше жителям города казалось, что населенный пункт находится в безопасности.
«"Точка-У" была сбита [системами противовоздушной обороны] ПВО, но все же определенные разрушения у города Зимогорье есть, а именно в его восточной части у бывшей шахты "Черкасская"», — рассказал он, уточнив, что в трех жилых домах вылетели стекла, и оказались повреждены двери подъездов.
Ранее в июне представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило об уничтожении «Точки-У», выпущенной со стороны украинских войск.