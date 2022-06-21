В ЛНР заявили об обстреле Зимогорья «Точкой-У»

Власти ЛНР заявили об обстреле украинскими войсками Зимогорья впервые за восемь лет

Власти Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые за восемь лет (с 2014 года) обстреляли Зимогорье. По данным ТАСС, украинские войска ударили по городу ракетой «Точка-У».

Как рассказал агентству мэр Славяносербского района Сергей Крамаренко, «данные события сильно повлияли на рост социального напряжения среди населения». По его словам, раньше жителям города казалось, что населенный пункт находится в безопасности.

«"Точка-У" была сбита [системами противовоздушной обороны] ПВО, но все же определенные разрушения у города Зимогорье есть, а именно в его восточной части у бывшей шахты "Черкасская"», — рассказал он, уточнив, что в трех жилых домах вылетели стекла, и оказались повреждены двери подъездов.

Ранее в июне представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило об уничтожении «Точки-У», выпущенной со стороны украинских войск.

