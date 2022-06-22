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Миру предсказали кризис с 50-процентной вероятностью

Citigroup предсказал глобальную рецессию с 50-процертной вероятностью

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Аналитики американского инвестбанка Citigroup сделали прогноз, в соответствии с которым вероятность наступления в мировой экономики полноценного кризиса равняется 50 процентам. Выдержки из предсказания приводит Bloomberg.

Главными причинами возможного кризиса авторы называют ужесточение денежно-кредитной политики центробанками по всему миру и ослабевающий спрос на товары. В то же время, сохраняющиеся перебои в поставках провоцируют инфляцию и замедляют экономический рост.

«Исторический опыт показывает, что дезинфляция [политика государства, направленная на борьбу с инфляцией] часто влечет за собой значительные издержки для роста, и мы видим, что вероятность рецессии сейчас приближается к 50 процентам», — говорится в отчете Citigroup.

При этом, отмечают авторы, финансовые власти разных стран в лице центробанков все еще могут исправить ситуацию и «спроектировать мягкую посадку». Для этого необходимо обеспечить устойчивое предложение и стабильный спрос.

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Платон Щукин
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