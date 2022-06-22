Армяне заявили о наличии в Ереване американских биолабораторий и вышли на митинг

В Ереване прошел митинг против размещения американских биолабораторий в Армении

Активисты антиправительственного движения «Освободительное движение» заявили о наличии в Армении американских биолабораторий, финансируемых Пентагоном, и вышли на митинг. Об этом сообщает ТАСС.

Известно о восьми таких лабораториях, размещенных на территории Еревана и областей, заявил один из организаторов акции Ара Зограбян. «Почему эти лаборатории финансируются не Министерством здравоохранения США, а именно военным ведомством?» — подчеркнул он.

Протестующие опасаются, что Минобороны США может производить биологическое оружие, что сделает Армению «подопытной землей». Также Зограбян отметил, что, по его сведениям, армянские и украинские биолаборатории работали над совместными проектами, в связи с чем он призвал к расследованию с участием обеих сторон.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что финансируемые американской стороной биолаборатории находятся в Армении и Центральной Азии. Глава МИД добавил, что Россия планирует заключить меморандумы о взаимодействии по биологической безопасности практически со всеми странами СНГ.